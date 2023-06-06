Столичный Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей

С 12:00 до 16:00

Столичный Роспотребнадзор 8 июня проведет акцию "День открытых дверей для предпринимателей".

Мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Управления, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту прав потребителей.

Участники акции смогут получить бесплатную консультационную помощь. Предварительная запись не требуется.

День открытых дверей для предпринимателей проводится с 12:00 до 16:00 в Управлении по адресу Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4) и территориальных отделах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"