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Столичный Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей

19:04
  • вторник
  • 06 июня 2023

С 12:00 до 16:00

Столичный Роспотребнадзор 8 июня проведет акцию "День открытых дверей для предпринимателей".

Мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Управления, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту прав потребителей.

Участники акции смогут получить бесплатную консультационную помощь. Предварительная запись не требуется.

День открытых дверей для предпринимателей проводится с 12:00 до 16:00 в Управлении по адресу Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4) и территориальных отделах.

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