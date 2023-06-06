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Раскрыты планы Киева по подрыву "Северных потоков"

19:41
  • вторник
  • 06 июня 2023

Украина намеревалась устроить атаку еще в июне 2022 года

Разведка Соединенных Штатов получила подробные планы атак украинских спецслужб на "Северные потоки" еще летом 2022 года. Киевский режим намеревался подорвать трубопровод во время учений BALTOPS.

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Как сообщает Washington Post со ссылкой на утечку документов, украинцы планировали атаковать трубопровод во время военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, с 5 по 17 июня 2022 года. Однако планы стали известны одной из европейских разведывательных служб, а донесения были выложены в сеть бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.

Как признали в беседе с американским изданием знакомые с докладом официальные лица, украинские заговорщики могли быть проинформированы об утечке разведданных. Видимо, это и заставило их внести изменения в первоначальный план. Взрывы прогремели сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, в Москве заявили об акте международного терроризма.

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