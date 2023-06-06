Украина намеревалась устроить атаку еще в июне 2022 года

Разведка Соединенных Штатов получила подробные планы атак украинских спецслужб на "Северные потоки" еще летом 2022 года. Киевский режим намеревался подорвать трубопровод во время учений BALTOPS.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на утечку документов, украинцы планировали атаковать трубопровод во время военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, с 5 по 17 июня 2022 года. Однако планы стали известны одной из европейских разведывательных служб, а донесения были выложены в сеть бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.

Как признали в беседе с американским изданием знакомые с докладом официальные лица, украинские заговорщики могли быть проинформированы об утечке разведданных. Видимо, это и заставило их внести изменения в первоначальный план. Взрывы прогремели сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, в Москве заявили об акте международного терроризма.

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