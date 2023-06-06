СКР возбудил дело о теракте

Москва инициирует рассмотрение преступления киевского режима на Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН. МИД России призвал мировое сообщество осудить действия украинских властей. Подчеркивается, что Киев действует бесчеловечно, это представляет серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности.

В Российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. Подрыв дамбы вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра, затоплены населенные пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации.

В заявлении МИД отмечено, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Теракт направлен против инфраструктуры гражданского назначения. Киев заранее спланировал его в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ - киевский режим подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, а также преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС.

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