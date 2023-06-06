Подрыв Каховской ГЭС: Шойгу назвал цели Киева

Это диверсия киевского режима

Киев, конечно, отрицает свою причастность к этому террористическому акту, талдыча, что это якобы русские опять сами себя обстреляли. Однако доказательств ракетных ударов по дамбе Каховской ГЭС со стороны украинской армии предостаточно. В наличие у российского Минобороны и другие факты, которые прямо указывают на то, что эта диверсия была спланирована и осуществлена именно Украиной.

"По имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Цели тоже вполне понятны, говорит министр Сергей Шойгу.

"С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий. Противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении", - заявил Шойгу.

По данным российской разведки, в районе Херсона ВСУ начали готовиться к длительной обороне. На других же участках фронта противник в течение последних трех суток активно пытался атаковать наши позиции. Крайне напряженно было в районе Артёмовска. Однако все четыре попытки наступления ВСУ на Клещеевку и Берховку были жестко пресечены. Оба населенных пункта находятся под полным контролем российской армии.

А это уже работа российской реактивной артиллерии, накрывающей противника огнём (см. видео). И так сейчас по всей линии фронта. За сутки там сбиты два украинских Су-25 и один Су-27. В районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой народной республики, говорится в сводке нашего Минобороны, ВСУ потеряли два вертолета МИ-8, а также несколько десятков единиц различной бронетехники.

- Это что такое стоит?

- А вот я говорю, что это стоит такое!

- Ну-ка делай координаты. Давай по нему отработаем.

- Готов работать.

- Пошла.

Ракета уходит в сторону объекта, похожего на танк. Предположительно, это мог быть немецкий "Леопард", которые Киев начал активно применять в ходе начавшегося контрнаступления. Однако пока их дебют на украинском фронте оказался не особенно впечатляющим.

"4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери. 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и три колесных танка AMX-10", - сообщил Сергей Шойгу.

По данным Минобороны, за 3 дня боевых действий на всех направлениях украинская армия потеряла: 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата. При этом все попытки украинского контрнаступления сорваны, подчеркнул Шойгу. Противник остановлен. Российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм.

"Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад. Особый героизм показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича", - заявил Шойгу.

Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где она успешно остановила наступающие подразделения противника. За мужество и героизм Юрию Желанову присвоено внеочередное звание, с чем по телефону его поздравил президент.

Юрий сказал, что после госпиталя обязательно вернется на фронт, чтобы бить врага. Делать это продолжает и вся российская армия, применяя, в том числе и высокоточное оружие. Минувшей ночью ВКС России нанесли удар по очередному центру принятия решений на Украине. Подробностей Минобороны, правда, не приводит, лишь сообщая, что объект поражен, а цели атаки достигнуты.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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