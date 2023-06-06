Мишустин отметил важность Северного морского пути

Это ключевой элемент повышения транспортной связанности отдаленных территорий страны

Около 2 триллионов рублей будет направлено на развитие Северного морского пути в ближайшие 13 лет. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил на профильной стратегической сессии.

Построят более 50 ледоколов и судов ледового класса. Также возведут порты и терминалы, аварийно-спасательные центры. Расширение инфраструктуры на Крайнем Севере позволит организовать морские логистические цепочки для отправки грузов по любому маршруту – в восточном или западном направлении, оставаясь при этом в российской территориальной зоне.

"Северный морской путь – это ключевой элемент повышения транспортной связанности самых труднодоступных территорий нашей страны. Но речь идёт не только о доставке в удалённые районы грузов, критически важных для людей и организаций, хотя на них приходится порядка трети общего объёма перевозок морским транспортом. Динамичные и надёжные потоки строительных материалов и оборудования необходимы, чтобы реализовать столь масштабные проекты, как "Арктик СПГ", которые ведут за собой развитие смежных отраслей и в целом арктических и дальневосточных регионов", - заявил Михаил Мишустин.

И сегодня же глава кабмина провёл стратегическую сессию по развитию ракетно-космической отрасли. Среди приоритетов премьер отметил наращивание российских спутников. Основной проект - "Сфера". Их количество в ближайшие годы должно превысить тысячу. А к серийному выпуску будут привлекать частный бизнес. Также предстоит продолжить пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию. Ещё одно направление - поддержка научного космоса и исследования Луны.

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