Почти 300 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым

Многие дети впервые увидели море

В Крым из Белгородской области приехали почти 300 детей, родители которых служат в зоне специальной военной операции. Ближайшие 3 недели ребята проведут в одном из санаториев на берегу Чёрного моря, где есть всё для комфортного отдыха. А главное - для того, чтобы хотя бы на время забыть про постоянные обстрелы их родных городов и посёлков со стороны Украины.

Протяжный гудок приветствует Евпаторию. Главная детская здравница страны принимает школьников из Белгородской области.

— Очень долго ехали, но там было очень красиво. Увидели море – оно было шикарное!

Дети еще не успели распаковать вещи, а уже делятся впечатлениями с родителями. В первую очередь, конечно, снимают видео для отцов на фронт.

— Тут есть вид на Черное Море! Мне очень нравится, море как на ладони, все видно! Мы тебя очень любим, возвращайся скорее.

Крым – настоящая сказка, где сбываются мечты. Вика, например, увидела своего мобилизованного папу.

— Он пошел в отпуск на три дня, чтобы проводить меня. Он встретил меня в Евпатории, и до автобуса мы с ним шли вместе.

Впереди 21 день – солнце, море и аромат хвойников. Все что нужно, чтобы забыть про обстрелы.

"Сегодня приехали 277 юных белгородцев. Это те дети, чьи родители, чьи отцы и мамы тоже принимают участие в специальной военной операции", - сообщил Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области.

Даниил мечтал побывать в Крыму, увидеть дельфинов и просто переждать обстрелы.

— Я переехал из Шебекино, потому что там сейчас бомбят. А я сейчас живу у сестры дома в Белгороде.

Санаторий - настоящий корабль, то ли космический, где вход в номер по системе распознавания лиц, то ли круизный лайнер с каютами и панорамным видом на море. Этот оздоровительный комплекс правительство Крыма безвозмездно передало Белгородской области в прошлом году. Помещения капитально отремонтировали, закупили медицинскую технику, оборудовали пляж, игровые и образовательные зоны.

Лагерь работает круглогодично. Но водные процедуры можно будет принимать и летом, и зимой. Для этого тут построили крытый 25-метровый бассейн с теплой морской водой.

Конечно, море ничто не заменит, особенно для тех, кто видит его впервые. Оно еще прохладное, но такое манящее.

— Мы когда увидели море, мы все были в шоке. Как и я тоже! Потому что я никогда не видела моря. Это первый раз мой.

— Счастлив?

— Да.

— Почему?

— Потому что я на море и научусь, наконец-то, плавать.

Эта группа приехала в Крым в рамках планового оздоровления. Но в регионе готовы принять и детей эвакуированных семей из приграничных регионов. В санаториях и лагерях полуострова уже подготовлена тысяча мест.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Крым.

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