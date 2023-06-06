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Режиму Зеленского предрекли скорый крах

20:28
  • вторник
  • 06 июня 2023

Киеву не стоит продолжать боевые действия

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли скорый крах. По мнению американского журналиста Стивена Брайена, это наиболее вероятный вариант развития украинского конфликта.

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Как пишет Брайен в колонке для издания Asia Times, Киеву нет смысла продолжать "играть в экзистенциальную рулетку". Если украинские власти будут продолжать вести боевые действия, то им придется заплатить огромную цену людскими и материальными ресурсами.

Похожую точку зрения высказал ранее обозреватель Питер Моричи в материале для Washington Times. По его словам, президент России Владимир Путин провел красные линии: любое взаимодействие с силами НАТО — и в ход пойдет ядерное оружие. С точки зрения Моричи, это дает наилучшие шансы для победы на Украине. Притом, что американскую политику в области безопасности в Европе определяет Путин, а не президент США Джо Байден, заключил Моричи.

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