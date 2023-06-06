Эрдоган объявил о планах внести изменения в конституцию Турции

Поправки предложат на рассмотрение парламента

Турции нужна новая конституция. Основной закон страны, принятый в 1982 году, уже не отвечает вызовам современности, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, новая конституция станет залогом дальнейшего развития страны. Турецкий лидер подчеркнул, что подготовка новой редакции основного закона продолжается – и призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта.

Президент Турции пообещал сторонникам вновь вынести предложение о внесении поправок в конституцию на рассмотрение парламента. В обращении к нации после первого заседания обновленного кабинета министров Эрдоган напомнил, что о планах изменения основного закона он говорил еще перед президентскими выборами, передает РИА Новости.

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