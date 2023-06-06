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Эрдоган объявил о планах внести изменения в конституцию Турции

20:56
  • вторник
  • 06 июня 2023

Поправки предложат на рассмотрение парламента

Турции нужна новая конституция. Основной закон страны, принятый в 1982 году, уже не отвечает вызовам современности, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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По словам Эрдогана, новая конституция станет залогом дальнейшего развития страны. Турецкий лидер подчеркнул, что подготовка новой редакции основного закона продолжается – и призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта.

Президент Турции пообещал сторонникам вновь вынести предложение о внесении поправок в конституцию на рассмотрение парламента. В обращении к нации после первого заседания обновленного кабинета министров Эрдоган напомнил, что о планах изменения основного закона он говорил еще перед президентскими выборами, передает РИА Новости.

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