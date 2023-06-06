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США отказались подтвердить причастность России к подрыву Каховской ГЭС

21:28
  • вторник
  • 06 июня 2023

Вашингтон оценивает имеющуюся информацию

Американская администрация не может с уверенностью назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. В Вашингтоне пока оценивают имеющуюся информацию, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Кирби отметил, что видел сообщения об ответственности России за разрушение дамбы. По его словам, администрация Байдена сейчас взаимодействует с украинцами, собирая информацию. Но пока с уверенностью сказать, что произошло, в Вашингтоне не могут, передает ТАСС.

По данным российской стороны, ВСУ нанесли ракетный удар по дамбе Каховского водохранилища в ночь на 6 июня, под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. К вечеру уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации.

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