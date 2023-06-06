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Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве

22:01
  • вторник
  • 06 июня 2023

Давление в мае приближалось к рекордам 1979 года

Атмосферное давление в мае в Москве приближалось к рекордным значениям 1979 года. При этом температура воздуха в столице была ниже нормы-  а это довольно редкое явление, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, среднее атмосферное давление мая 2023 года делит первое-второе место со средним давлением 1979 года. Показатели были высокие, именно поэтому было мало осадков.

Вильфанд отметил, что Москва находилась в холодной части антициклона - поэтому, несмотря на высокое давление, температура в мае была ниже нормы. Такое явление, когда при высоком давлении температура держится ниже нормы, бывает достаточно редко, приводит слова метеоролога "Интерфакс".

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