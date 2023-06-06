Минздрав назвал число пострадавших от отравления сидром

29 человек погибли

В результате отравления суррогатным сидром пострадали в общей сложности 90 человек, в том числе 29 человек скончались. Такие цифры назвал российский Минздрав.

По данным ведомства, среди пострадавших четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое, 30 и 26 пациентов тяжелой и средней степени тяжести соответственно.

Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Сообщения об отравлении напитком "Мистер сидр", произведенным в Самарской области, появились 5 июня. Первые случаи были зафиксированы в Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело.

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