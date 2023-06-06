Число жертв отравления суррогатным сидром достигло 29

В числе пострадавших четверо несовершеннолетних и беременная женщина

Минздрав России сообщил о росте числа отравившихся суррогатным алкоголем. По данным ведомства, пострадали 90 человек. Минздрав держит ситуацию под контролем, помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, заявили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, которые приводит агентство ТАСС, скончались после употребления сидра 29 человек. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Республике Удмуртия и Чувашской Республике.

В числе пострадавших - четверо несовершеннолетних и беременная женщина. 4 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние 30 пациентов – тяжелое, еще у 26 – среднее.

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