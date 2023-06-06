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Число жертв отравления суррогатным сидром достигло 29

22:39
  • вторник
  • 06 июня 2023

В числе пострадавших четверо несовершеннолетних и беременная женщина

Минздрав России сообщил о росте числа отравившихся суррогатным алкоголем. По данным ведомства, пострадали 90 человек. Минздрав держит ситуацию под контролем, помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, заявили в пресс-службе министерства.

Минздрав назвал число пострадавших от отравления сидром
Число погибших от отравления сидром увеличилось до 30

По данным ведомства, которые приводит агентство ТАСС, скончались после употребления сидра 29 человек. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Республике Удмуртия и Чувашской Республике.

В числе пострадавших - четверо несовершеннолетних и беременная женщина. 4 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние 30 пациентов – тяжелое, еще у 26 – среднее.

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