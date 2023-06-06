Киев передумал давать слово Зеленскому на Совбезе ООН

Украина отозвала запрос

Украина отозвала запрос на выступление своего лидера Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН. Украинский президент намеревался выступить в международной организации по видеосвязи.

Совбез ООН на заседании собирается обсудить ситуацию с подрывом Каховской гидроэлектростанции. Киев обвиняет Москву в разрушении плотины, Россия, в свою очередь, указывает на украинские власти как на организаторов теракта, передает РИА Новости.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Специалисты утверждают, что станция не подлежит восстановлению.

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