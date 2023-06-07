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Военный эксперт Коротченко выделил сильную сторону украинских спецслужб

07:34
  • среда
  • 07 июня 2023

Им активно помогают британские коллеги

Почему в ситуации с атакой на Каховскую ГЭС Запад сразу поддержал Украину? Стоит ли за этим желание формально занять сторону Киева? Или партнеры сознательно подталкивают Украину к новым ударам по стратегически важным объектам?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. 

"Украина всегда славилась диверсионным компонентом - еще со времен борьбы с бандеровским националистическим подпольем. Вот и сегодня сильной стороной всех украинских спецслужб является изощренное планирование и реализация террористических актов. Очень большую поддержку им оказывают спецслужбы Запада. Прежде всего - британские. Идет масштабирование. Мы помним и удар по Крымскому мосту, и индивидуальный террор против видных представителей российской патриотической общественности, и атаки дронов", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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