Впервые за последние 132 года особа королевской крови дает показания

Дурные манеры королевского семейства, грязное белье дворцовых интриг и прекрасный принц в суде: в Британии снова обсуждают принца Гарри, который попортил немало крови королевскому семейству своими интервью и книгой "Запасной", в которой изобразил себя чуть ли не сиротой, которого не любили и всячески обижали в королевских покоях.

Впервые за последние 132 года особа королевской крови дает показания в суде. Одна из первых новостей в британских СМИ. Нет, Гарри не призвали к ответу за клевету и вынос сора из избы. Сам принц обиделся на британскую газету The Daily Mirror, 15 лет публиковавшую статьи о жизни принца, которые "подорвали его здоровье" и вызвали "сильные приступы депрессии и паранойи".

Гарри, поднаторевший в написании книг, накатал заявление в суд на 55 страницах, в котором прошелся и по британской прессе, и по правительству страны.

"Нашу страну в мире оценивают по состоянию нашей прессы и нашего правительства, и они оба, как мне кажется, достигли дна", - заявил он.

Возле Высокого суда Лондона его ждали люди с плакатами и толпа журналистов. После интервью, которое Гарри дал вместе со своей женой Меган Маркл популярной Опре Уинфри, и публикации книги "Запасной" в королевском семействе его стали считать чуть ли не паршивой овцой.

Устроив скандал в королевстве, принц получил совсем неплохой гонорар за свою книгу. О сумме 16 миллионов фунтов стерлингов сообщила та же "Миррор", 15 лет обижавшая бедного принца.

Судя по книге, обижали бедного Гарри все. И журналисты, и отец родной, ныне король Карл III, который был никчемным папашей, и брат Уильям, который макал его лицом в собачью миску. Супруга Меган Маркл в королевских покоях страдала не меньше - от расизма и унижений. Но ступив на путь борьбы за подлинную демократию и перебравшись в Америку, супруги назаключали столько выгодных контрактов, что им никакой британский престол уже не нужен.

И вишенка на торте: в суде Гарри заявил, что именно газетные публикации, в которых утверждалось, что Карл III, возможно, ему и не отец, в итоге вынудили бедного принца покинуть королевскую семью и отправиться на заработки. Совсем в духе бульварных журналистов.

Хорошо быть принцем. Даже обиженным.

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