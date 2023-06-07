На экстренном заседании СБ ООН обсудили подрыв Каховской ГЭС

Москва неоднократно предупреждала о преступных планах Киева

Подрыв Каховской ГЭС обсудили на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном по инициативе России, передает "ТВ Центр".

Постпред нашей страны Василий Небензя подчеркнул: Москва неоднократно предупреждала о планах Киева по подрыву этого стратегического энергообъекта. Однако на Западе предпочитают не замечать очевидных доказательств и вопреки логике обвинять Москву.

Российский дипломат подверг критике и секретариат ООН, где продолжают закрывать глаза на происходящее. Небензя призвал генсека организации не повторять ошибок, как это было после провокации в Буче и при подрыве "Северных потоков". И организовать объективное расследование диверсии.

"У киевского режима хорошие учителя, на счету которых и взорванный "Северный поток", и целенаправленные удары по плотине Табка в Сирии. Запад привык делать грязную работу чужими руками. Но в этом случае спрятаться за недееспособный киевский режим не получится. Мы прекрасно понимаем, кто планирует, готовит и санкционирует проведение диверсий подобного масштаба. Вызывает глубокое недоумение, что секретариат ООН каждый раз открещивается от осуждения атак киевского режима, ссылаясь на недостаток информации", - заявил Небензя.

Абсурдность западной позиции по подрыву Каховской ГЭС уже высмеяли в американских СМИ. Один из самых известных тележурналистов страны Такер Карлсон назвал произошедшее терактом, который выгоден только одной стороне конфликта

"Подрыв плотины может принести неприятности Украине, но гораздо больше вредит России. Поэтому Киев рассматривал возможность ее разрушения. В декабре украинский генерал говорил о пробном ударе – по шлюзу выпустили ракеты американского производства. Как только всплывают факты, любой честный человек придет к заключению о том, что, скорее всего, плотину взорвали украинцы. Так же как это было прошлой осенью с "Северным потоком". Владимир Путин не может вести войну сам с собой", - сказал журналист.

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