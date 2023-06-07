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Танковые экипажи Западного военного округа доблестно сражаются в зоне СВО

07:58
  • среда
  • 07 июня 2023

Бронемашины работают по врагу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций

На купянском направлении доблестно сражаются танковые экипажи Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

Их бронемашины работают по врагу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Есть и такая тактика - бойцы выдвигаются на передний край обороны противника и наносят мощный удар, обеспечивая наступление наших мотострелков, а потом быстро меняют позицию. Огонь корректируют с помощью беспилотников, также проверяют и точность попадания.

Заместитель командира роты с позывным "Хоттаб" награжден орденом Мужества и двумя медалями "За отвагу". Он уверен - для наших танкистов нет невыполнимых задач.

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