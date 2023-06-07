Комплексы "Игла" сбили уже сотни БПЛА радикалов

Идет ежедневная работа по прикрытию наших подразделений
На краснолиманском направлении расчеты ПВО группировки "Центр" уничтожили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны.
Безотказно сработали переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла". Воздушные цели обнаружены, взяты на сопровождение и ликвидированы.
Это ежедневная работа по прикрытию наших подразделений от разведывательных и ударных дронов неприятеля. "Игла" способна поражать вражеские летательные аппараты на расстоянии до пяти километров и на высоте до трех с половиной километров. На счету наших расчетов - сотни сбитых БПЛА радикалов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"