Сержант Джони Мортуладзе под шквальным огнем восстановил поврежденную антенну командно-штабной машины

Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Джони Мортуладзе под шквальным огнем радикалов восстановил поврежденную антенну командно-штабной машины. Рискуя собственной жизнью, он оперативно наладил связь между подразделениями и командованием. Артиллеристы немедленно получили координаты вскрытых позиций противника. Враг был уничтожен.

Младший сержант Андрей Маричев заметил в лесополосе украинских диверсантов, вооружённых гранатомётами, пулемётом и автоматами. Его отделение вступило в бой с превосходящими силами ВСУ. Андрей лично ликвидировал пулемётный расчет неприятеля. Вражеская группа была обезврежена.

Под командованием лейтенанта Сергея Канавина бойцы самоходного миномёта "Тюльпан", прикрывая наши штурмовые отряды, обнаружили опорный пункт и долговременную огневую точку радикалов. Противнику был нанесен серьёзный урон в живой силе и технике.

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