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По городам Франции вновь прошла волна протестов

08:23
  • среда
  • 07 июня 2023

Граждане республики требуют от Макрона отменить скандальный закон о повышении пенсионного возраста

Столкновениями с полицией и разгоном митингующих завершились во Франции многотысячные акции против пенсионной реформы, сообщает "ТВ Центр".

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Манифестации прошли накануне по всей стране. По подсчетам профсоюзов, в них приняли участие до 900 тысяч человек. Граждане республики требуют от президента Макрона отменить скандальный закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет.

Самое крупное шествие состоялось в столице. Однако вскоре мирный митинг перерос в беспорядки. На площади Италии наиболее активные участники акции подожгли строительную бытовку, а в пригородном Сен-Дени попытались ворваться в штаб-квартиру предстоящих Олимпийских игр.

Стражи порядка применили слезоточивый газ. Задержаны 28 человек.

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