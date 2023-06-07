Программа "Постскриптум" на канале "ТВ Центр" отмечает 25-летний юбилей

Каждую неделю популярная передача собирает у экранов миллионы телезрителей

В этой студии только одному человеку ведомо, что сложнее - выступать на авторитетной международной арене или раз в неделю выходить в прямой эфир. Опыт и знания помогают Алексею Пушкову виртуозно солировать перед любой аудиторией. Если надо - парировать, доказывать, убеждать, аргументировать. Однако такая доверительная интонация и конструктивный монолог бывает по субботам. И только со зрителями нашего телеканала.

Телезрители, приглашающие к себе в дом автора и ведущего аналитической программы "Постскриптум", знают - за час им расскажут об истоках всех заметных событий, произошедших за неделю в стране и мире. И такое зрительское доверие журналистов ко многому обязывает.

" Наше аудитория - это люди вдумчивые. Которые хотят понять, что стоит за событием. Какого генезиса оно. Иногда общаешься с кем-то, а человек говорит: "Я это уже знаю. Видел по телевизору". "Сколько ты видел?". "2 минуты об этом рассказали". Я говорю: "Ты ничего не знаешь. Ты об этом слышал". А что за этим стоит, каковы корни, какие последствия, почему это важно для нас или не важно для нас. Вот в чем суть вопроса", - отметил Алексей Пушков, автор и ведущий аналитической программы "Постскриптум", председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, кандидат исторических наук.

Чтобы объяснить, что действительно происходит, журналистский коллектив PS на протяжении 25 лет находит и обнажает подтекст новостей.

Аналитическая программа PS впервые вышла на экраны в 1998-м. Тогда на стыке тысячелетий на поиск своего языка и стиля ушло несколько лет: были и ежедневный формат, и развернутые интервью с героями мировой политики. Неизменным оставалось кредо - "показать театр человеческих страстей". Потому что за всеми процессами, даже в глобальной политике, стоит человек.

Как только форма была найдена, зритель откликнулся. И стало ясно - программа состоялась. Хотя в начале этой затеи для Алексея Пушкова - дипломата и политолога, писавшего речи руководителям страны, - телевизионная деятельность превратилась в настоящую авантюру.

"Дипломат должен три раза подумать, прежде чем ничего не сказать. На телевидении нужно как раз по-другому. Нужно очень быстро думать и быстро выдавать в эфир. Ты должен что-то говорить. И у тебя нет недель на размышление. Ломка была - нужно было освоить телевизионный язык", - рассказал он.

Получилось! Как и все эти годы получается следовать концепции информационно-аналитического поезда, движущегося без простоев и пробуксовок. Профессиональный коллектив во главе с автором и ведущим еженедельно представляют на суд зрителей свое видение событий мировой политики.

За 25 лет в эфир вышло более тысячи выпусков программы. Каждый материал - это честное и компетентное расследование. Глубокая международная аналитика. И постоянное внимание к нуждам людей. PS рассказывает о проблемах, помогает людям: построенная больница в поселке на Дальнем Востоке, спасенная школа искусств в Ярославской области, квартиры для сирот и ветеранов и многое другое. Все это результат журналистского участия.

За годы существования "Постскриптум" стал неотъемлемой частью информационного пространства страны. Пока зритель устраивается перед телеэкраном, по другую его сторону идет активная подготовка к эфиру. Настроиться на нужную волну помогают маленькие ритуалы. За считанные минуты до прямого эфира автор и ведущий спешит занять свое место в студии. Дальше – обстоятельный и осмысленный анализ мировых событий.

Часовой выпуск пролетает незаметно. И это, пожалуй, главный комплимент для команды, которая знает секрет, позволяющий на протяжении двух десятилетий с лишним оставаться на вершине телевизионного Олимпа.

Творческого долголетия, коллеги. С днем рождения, "Постскриптум".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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