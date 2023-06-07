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Программа "Постскриптум" на канале "ТВ Центр" отмечает 25-летний юбилей

08:49
  • среда
  • 07 июня 2023

Каждую неделю популярная передача собирает у экранов миллионы телезрителей

В этой студии только одному человеку ведомо, что сложнее - выступать на авторитетной международной арене или раз в неделю выходить в прямой эфир. Опыт и знания помогают Алексею Пушкову виртуозно солировать перед любой аудиторией. Если надо - парировать, доказывать, убеждать, аргументировать. Однако такая доверительная интонация и конструктивный монолог бывает по субботам. И только со зрителями нашего телеканала.
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Телезрители, приглашающие к себе в дом автора и ведущего аналитической программы "Постскриптум", знают - за час им расскажут об истоках всех заметных событий, произошедших за неделю в стране и мире. И такое зрительское доверие журналистов ко многому обязывает.

" Наше аудитория - это люди вдумчивые. Которые хотят понять, что стоит за событием. Какого генезиса оно. Иногда общаешься с кем-то, а человек говорит: "Я это уже знаю. Видел по телевизору". "Сколько ты видел?". "2 минуты об этом рассказали". Я говорю: "Ты ничего не знаешь. Ты об этом слышал". А что за этим стоит, каковы корни, какие последствия, почему это важно для нас или не важно для нас. Вот в чем суть вопроса", - отметил Алексей Пушков, автор и ведущий аналитической программы "Постскриптум", председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, кандидат исторических наук.

Чтобы объяснить, что действительно происходит, журналистский коллектив PS на протяжении 25 лет находит и обнажает подтекст новостей.

Аналитическая программа PS впервые вышла на экраны в 1998-м. Тогда на стыке тысячелетий на поиск своего языка и стиля ушло несколько лет: были и ежедневный формат, и развернутые интервью с героями мировой политики. Неизменным оставалось кредо - "показать театр человеческих страстей". Потому что за всеми процессами, даже в глобальной политике, стоит человек.

Как только форма была найдена, зритель откликнулся. И стало ясно - программа состоялась. Хотя в начале этой затеи для Алексея Пушкова - дипломата и политолога, писавшего речи руководителям страны, - телевизионная деятельность превратилась в настоящую авантюру.

"Дипломат должен три раза подумать, прежде чем ничего не сказать. На телевидении нужно как раз по-другому. Нужно очень быстро думать и быстро выдавать в эфир. Ты должен что-то говорить. И у тебя нет недель на размышление. Ломка была - нужно было освоить телевизионный язык", - рассказал он.

Получилось! Как и все эти годы получается следовать концепции информационно-аналитического поезда, движущегося без простоев и пробуксовок. Профессиональный коллектив во главе с автором и ведущим еженедельно представляют на суд зрителей свое видение событий мировой политики.

За 25 лет в эфир вышло более тысячи выпусков программы. Каждый материал - это честное и компетентное расследование. Глубокая международная аналитика. И постоянное внимание к нуждам людей. PS рассказывает о проблемах, помогает людям: построенная больница в поселке на Дальнем Востоке, спасенная школа искусств в Ярославской области, квартиры для сирот и ветеранов и многое другое. Все это результат журналистского участия.

За годы существования "Постскриптум" стал неотъемлемой частью информационного пространства страны. Пока зритель устраивается перед телеэкраном, по другую его сторону идет активная подготовка к эфиру. Настроиться на нужную волну помогают маленькие ритуалы. За считанные минуты до прямого эфира автор и ведущий спешит занять свое место в студии. Дальше – обстоятельный и осмысленный анализ мировых событий.

Часовой выпуск пролетает незаметно. И это, пожалуй, главный комплимент для команды, которая знает секрет, позволяющий на протяжении двух десятилетий с лишним оставаться на вершине телевизионного Олимпа.

Творческого долголетия, коллеги. С днем рождения, "Постскриптум". 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Телестудия канала "ТВ Центр"
Телестудия канала "ТВ Центр"
Алексей Пушков перед эфиром
Алексей Пушков перед эфиром
Телестудия канала "ТВ Центр"
Телестудия канала "ТВ Центр"
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Телестудия канала "ТВ Центр"
Телестудия канала "ТВ Центр"
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Алексей Пушков
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