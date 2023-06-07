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Российская авиация нанесла поражение трем бригадам ВСУ

08:19
  • среда
  • 07 июня 2023

Россия продолжает спецоперацию

Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад. Об этом рассказал в среду, 7 июня, начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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Военный уточнил, что на краснолиманском и сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" было нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В районах Невского и Червоной Дибровы ракетно-бомбовыми ударами поражены склад боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и их огневые средства, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С контролируют небо в зоне проведения спецоперации. Истребители ВКС России патрулируют небо с подвешенными ракетами различного класса. Также они прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими ударов по военным объектам ВСУ.

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