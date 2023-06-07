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Сноуден объяснил, почему остался в России

08:40
  • среда
  • 07 июня 2023

Скандал вокруг экс-сотрудника АНБ вспыхнул в 2013 году

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что изначально не планировал оставаться в России, но другие государства не могли обеспечить ему необходимый уровень безопасности.

Как рассказал Сноуден в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble, Россия была для него лишь промежуточной остановкой на пути в Латинскую Америку, поскольку именно она "в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей".

Однако Сноуден, пока находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, получил целый ряд отказов от предоставления убежища — одни страны не хотели ввязываться в это дело из страха перед США, другие сомневались, что смогут гарантировать Сноудену безопасность.

В итоге "вариантов не осталось, я запросил убежище в России", рассказал экс-сотрудник американской спецслужбы.

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, в 2013 году передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб. В документах содержались данные о том, что службы передают друг другу персональные данные своих граждан.

В попытках укрыться от преследования со стороны американских властей, Сноуден запросил убежище у нескольких стран. В результате в 2014 году он получил вид на жительство в России, а позже ему предоставили право на бессрочное пребывание на российской территории.

26 сентября президент России Владимир Путин предоставил Сноудену российское гражданство, который до этого имел лишь вид на жительство в стране. В декабре 2022 года сообщалось, что Эдвард Сноуден уже принял присягу гражданина Российской Федерации и получил российский паспорт. Документы на получение гражданства России подала также его супруга Линдси Миллс.

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Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
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