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В результате стрельбы в школе Вирджинии погибли два человека

09:52
  • среда
  • 07 июня 2023

Все произошло после церемонии вручения дипломов

Два человека погибли и пять получили ранения в результате стрельбы в столице американского штата Вирджиния городе Ричмонд, сообщает "ТВ Центр".

Все произошло возле театра после церемонии вручения дипломов. 19-летний юноша открыл огонь по собравшимся и успел сделать около 20 выстрелов, прежде чем его задержала полиция.

О мотивах нападавшего пока не сообщается. Одновременно с ним был задержан еще один подозреваемый, но вскоре он был отпущен.

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