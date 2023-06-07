Уровень воды постепенно снижается

По меньшей мере семь человек пропали без вести в Новой Каховке в результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения конструкций ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, рассказал глава администрации города Владимир Леонтьев.

У чиновника поинтересовались последствиями разрушения станции и количеством пропавших без вести. Леонтьев заявил ТАСС, что это "семь человек, о которых мы знаем точно".

Между тем уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров.

Разрушение Каховской ГЭС произошло из-за нанесения украинскими военными многочисленных ударов по станции. 6 июня ГЭС скрылась под водой, из-за подъема ее уровня жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

Российская сторона указала на вину Киева. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что украинской стороной значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.

Однако Киев утверждает, что это Москва организовала разрушение Каховской ГЭС, и требует наказать Россию. При этом главный западный союзник Украины, Соединенные Штаты, признают, что у них нет никаких подтверждений причастности Москвы к диверсии на станции.

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