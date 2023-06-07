ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь человек пропали без вести в Новой Каховке после разрушения ГЭС

09:06
  • среда
  • 07 июня 2023

Уровень воды постепенно снижается

По меньшей мере семь человек пропали без вести в Новой Каховке в результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения конструкций ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, рассказал глава администрации города Владимир Леонтьев.
На экстренном заседании СБ ООН обсудили подрыв Каховской ГЭС

У чиновника поинтересовались последствиями разрушения станции и количеством пропавших без вести. Леонтьев заявил ТАСС, что это "семь человек, о которых мы знаем точно".

Между тем уровень воды в Днепре, разлившемся после разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров.

Разрушение Каховской ГЭС произошло из-за нанесения украинскими военными многочисленных ударов по станции. 6 июня ГЭС скрылась под водой, из-за подъема ее уровня жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

Российская сторона указала на вину Киева. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что украинской стороной значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.

Однако Киев утверждает, что это Москва организовала разрушение Каховской ГЭС, и требует наказать Россию. При этом главный западный союзник Украины, Соединенные Штаты, признают, что у них нет никаких подтверждений причастности Москвы к диверсии на станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подтопление после разрушений на Каховской ГЭС
Подтопление после разрушений на Каховской ГЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.