Москвичей предупредили о дождях с грозами

Температура воздуха достаточно высокая

Дожди с грозами прогнозируются местами в Москве и Подмосковье в среду, 7 июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится и кое-где пройдут дожди, местами с грозами. Однако это не помешает дальнейшему потеплению и возвращению температурного фона в климатическое русло.

К выходным в Москву вернется прохладная погода, цитирует Тишковца ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные похолодает ночью до 5-10 градусов, днем — до 17-19 градусов в Москве и до 16-21 градуса в Подмосковье. Соответственно, температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет.

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