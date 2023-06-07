Собянин рассказал о программе фестиваля "Времена и эпохи"

Для гостей подготовили разнообразные мастер-классы и театрализованные представления

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартует в Москве уже завтра. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, в течение пяти дней в столице будут работать более 40 площадок.

Их разместят в парках, на улицах и площадях в разных районах города.

Программа фестиваля посвящена важным датам в истории нашей страны. Одна из них - 80-летие Курской битвы. В мероприятиях участвуют более тысячи реконструкторов со всей России.

Также для гостей подготовили разнообразные мастер-классы, спортивные состязания и театрализованные представления.

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