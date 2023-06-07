ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о программе фестиваля "Времена и эпохи"

09:26
  • среда
  • 07 июня 2023

Для гостей подготовили разнообразные мастер-классы и театрализованные представления

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартует в Москве уже завтра. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, в течение пяти дней в столице будут работать более 40 площадок.

Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в Москве
Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

Их разместят в парках, на улицах и площадях в разных районах города.

Программа фестиваля посвящена важным датам в истории нашей страны. Одна из них - 80-летие Курской битвы. В мероприятиях участвуют более тысячи реконструкторов со всей России.

Также для гостей подготовили разнообразные мастер-классы, спортивные состязания и театрализованные представления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.