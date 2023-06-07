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Кремль дал согласие на приезд в Москву посланника Папы Римского

09:42
  • среда
  • 07 июня 2023

Святой престол планирует обсудить ситуацию на Украине

Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом в среду, 7 июня, рассказал глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци.
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По словам Пецци, и из Киева, и из Москвы звучали "весьма негативные заявления о возможном посредничестве" Ватикана в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

Архиепископ заявил, что "в такой застойной ситуации то, что посланник папы Римского поехал на Украину и получил "ок" от Кремля на приезд в Москву" — это знак, который "сам по себе нельзя недооценивать".

При этом сроки визита папского посланника в Москву пока неизвестны, пишет Corriere della Sera.

Ранее Франциск I заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, которого считает "культурным человеком". Комментируя ситуацию на Украине, понтифик отметил, что конфликт начинался "по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война", поскольку "все крупные державы втянуты в нее".

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