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Южная Корея осталась недовольна появлением самолетов ВКС России в "своей" зоне

09:56
  • среда
  • 07 июня 2023

Авиация России и Китая накануне провела авиапатрулирование

Директор департамента Министерства обороны Южной Кореи по международной политике Ли Сын Бом выразил "серьезный протест" военному атташе России в Южной Корее Дмитрию Железникову и военному атташе КНР Ван Цзинго касательно захода самолетов этих двух стран в зону опознавания противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи.

В южнокорейском оборонном ведомстве назвали причиной своих претензий то, что российские и китайские самолеты вошли в зону KADIZ без предварительного уведомления. Однако границы зоны не являются границами воздушного пространства Южной Кореи — Сеул сам ранее подтверждал, что отсутствие уведомлений не нарушает никаких международных правовых норм.

Москва не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей, о чем неоднократно сообщала Сеулу, никаких уведомлений при заходе в эту часть воздушного пространства Министерство обороны и ВКС России не делают, сообщает РИА Новости.

6 июня сообщалось, что самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Такое авиапатрулирование проводится в соответствии с ежегодным планом сотрудничества военных России и Китая, в этом году оно стало уже шестым.

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