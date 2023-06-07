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Киев пытается взять реванш на артемовском направлении

11:28
  • среда
  • 07 июня 2023

Одна за другой идут массированные атаки на Клещиевку и Берховку

Всю ночь ВСУ бросали свежие силы на позиции российских войск на донецком участке. Атаки, как говорят военные, шли волнами. Одна за другой. К передовой постоянно прорывалась бронетехника и пехота. Но в итоге все вылазки отбиты. Националисты уперлись в хорошо укрепленный фронт. Обещанное Западу контрнаступление основательно забуксовало.
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Ожесточенные бои идут под Северском. Радикалы пытались выбить десантников с первой линии огневых рубежей. Но их встретили мощными залпами артиллерии. Уничтожены три бронемашины. Боевики, бросив технику, бежали в лесопосадки. И сейчас гаубицы разносят ее в щепки, не позволяя националистам подготовиться к новой атаке.

Самые тяжелые удары ВСУ наносят на артемовском направлении. Очевидно, Киев хочет взять реванш. Идея- фикс для Банковой - отбить город. Одна за другой идут массированные атаки на Клещиевку и Берховку. Это северный и южный фланги Артемовска. Но российские военные уверенно держат оборону.

"Противник предпринял восемь атак, диверсионные группы ВСУ, усиленные танками и боевыми машинами пехоты, были остановлены огнем артиллерии и противотанковых средств группировки, в результате с большими потерями противник вынужден был отступить", - сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг".

Ликвидированы как минимум два взвода националистов. Несколько танков и БМП. И важная новость пришла сегодня утром - несмотря на все попытки, противник до позиций российских войск так и не дошел. Уничтожен на подходах.

Еще одна попытка прорыва - на купянском направлении. Наперез боевикам выходят танки. Занимают в лесу позиции. Выждав, кода националисты окажутся в чистом поле, экипажи открывают огонь. Из шести танков ВСУ как минимум три подбиты. Оставшись без прикрытия, боевики с потерями откатились. В таких ситуациях, говорят опытные командиры, когда противник идет в лоб, главное - не паниковать.

А это - соседний краснолиманский участок. В лесу - расчет с переносными зенитно-ракетными комплексами. В установке минимум электроники. Не фонит, не выдает импульсы, нет демаскирующих антенн и громоздкого оборудования. Настоящая головная боль для средств радиоэлектронной борьбы ВСУ и их авиации. Пуск. Следом еще один. Заметив цель в воздухе, бойцы тут же открывают огонь. Только за один день расчеты ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ, три самолета, включая истребитель, и два вертолета. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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