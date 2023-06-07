На Украине раскольники захватили еще один храм канонической православной церкви

Группировку рейдеров возглавил депутат районного совета

В Хмельницкой области Украины раскольники силой захватили еще один храм канонической православной церкви. Видеозапись распространила пресс-служба епархии, передает "ТВ Центр".

Группировку рейдеров возглавили депутат районного совета и один из местных бизнесменов. При поддержке полиции сторонники так называемой ПЦУ срезали замки на воротах ограды и дверях Никольского храма в посёлке Меджибож.

Это произошло, когда в церкви не было службы, а, соответственно, и большинства прихожан. Тем не менее несколько человек попытались остановить вандалов. Но по отношению к ним захватчики применили силу.

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