Во Владивостоке произошла крупная авария на теплотрассе

Во время гидроиспытаний лопнула труба
Во Владивостоке более 23 тысяч человек остались без горячей воды из-за крупной аварии на теплотрассе, сообщает "ТВ Центр".
Во время гидроиспытаний лопнула труба, и кипяток хлынул на улицу, размыл асфальт. В образовавшуюся яму провалились два припаркованных автомобиля. В момент аварии в них никого не было.
Вода также затопила пожарную часть и первые этажи домов - там в основном находятся нежилые помещения, в которых располагаются различные организации. По словам горожан, подобная авария происходит именно в этом месте уже второй раз с начала года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"