Во Владивостоке произошла крупная авария на теплотрассе

Во время гидроиспытаний лопнула труба

Во Владивостоке более 23 тысяч человек остались без горячей воды из-за крупной аварии на теплотрассе, сообщает "ТВ Центр".

Во время гидроиспытаний лопнула труба, и кипяток хлынул на улицу, размыл асфальт. В образовавшуюся яму провалились два припаркованных автомобиля. В момент аварии в них никого не было.

Вода также затопила пожарную часть и первые этажи домов - там в основном находятся нежилые помещения, в которых располагаются различные организации. По словам горожан, подобная авария происходит именно в этом месте уже второй раз с начала года.

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