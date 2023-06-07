Журналиста "ТВ Центра" наградили за освещение вопросов нацбезопасности

Церемония прошла в редакции "Российской газеты"

В преддверии дня России в редакции "Российской газеты" наградили журналистов, освещающих вопросы национальной безопасности.

На мероприятии подвели итог многолетней работы СМИ, которые во время борьбы с ковидом рассказывали о строительстве госпиталей в регионах. Освещали возведение Главного военного храма, а также благотворительные акции.

Работы журналистов отметили почетными дипломами. Среди награждённых - корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов. В числе организаторов церемонии - Общественная палата и Национальная ассоциация офицеров запаса "Мегапир".

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