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Журналиста "ТВ Центра" наградили за освещение вопросов нацбезопасности

11:50
  • среда
  • 07 июня 2023

Церемония прошла в редакции "Российской газеты"

В преддверии дня России в редакции "Российской газеты" наградили журналистов, освещающих вопросы национальной безопасности.

На мероприятии подвели итог многолетней работы СМИ, которые во время борьбы с ковидом рассказывали о строительстве госпиталей в регионах. Освещали возведение Главного военного храма, а также благотворительные акции.

Работы журналистов отметили почетными дипломами. Среди награждённых - корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов. В числе организаторов церемонии - Общественная палата и Национальная ассоциация офицеров запаса "Мегапир".

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Награждение журналиста "ТВ Центра" Алексея Платонова
Награждение журналиста "ТВ Центра" Алексея Платонова
Награждение журналистов
Награждение журналистов
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