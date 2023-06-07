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В Херсонской области назвали число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС

10:19
  • среда
  • 07 июня 2023

США утверждали, что есть жертвы, но источники своей информации не сообщали

От 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, рассказал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

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Губернатор подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что это предварительные данные.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби утверждал 6 июня, что после разрушения Каховской ГЭС есть "много погибших". Источники этой информации он не назвал.

Глава администрации Новой Каховки сообщал, что после разрушения Каховской ГЭС семь человек числятся пропавшими без вести.

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