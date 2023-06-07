Житель Приморья арестован по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Мужчине грозит пожизненное заключение

Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа.

Как рассказали в ведомстве, задержанный шпионил в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края.

По возбужденному делу о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса России) задержанному грозит вплоть до пожизненного заключения, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как заявили в спецслужбе, мужчина сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, передавал данные о расположении предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны (ПВО) и личного состава российских Вооруженных сил.

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