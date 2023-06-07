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ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах

10:30
  • среда
  • 07 июня 2023

Всего поступило 27 заявок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 24 субъектах в ходе избирательной кампании 2023 года.

Соответствующее постановление опубликовано 7 июня.

Ранее глава комиссии Элла Памфилова заявила, что тех, кто готов провести ДЭГ, определят не позже середины июня. Заявки на рассмотрение подали 27 регионов, пишет ТАСС. Москва проводит ДЭГ на своей платформе.

В единый день голосования, 10 сентября, в России в 21 регионе России пройдут прямые выборы губернаторов, 16 субъектов проголосуют за новые составы своих законодательных собраний. Кроме того, первые выборы в органы власти разных уровней состоятся в новых регионах – ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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