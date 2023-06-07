США "не пришли к выводам" о произошедшем на Каховской ГЭС

Западные СМИ же, словно по методичке, твердят о "вине России"

Кадры якобы ночной диверсии на Каховской ГЭС. Видео появилось в соцсетях, но его подлинность не подтверждена. Впрочем, на снимках со спутников виден весь масштаб бедствия. Журналисты издания NYT сравнили кадры от 4 июня и после прорыва. Видно, как вода бурным потоком хлынула, затопив деревни и поставив под угрозу урожай и запасы питьевой воды. Масштабная экологическая катастрофа.

Все это - повод для экстренного заседания Совбеза ООН, где наш постпред Василий Небензя сообщил, что диверсия Киева преследует как минимум две очевидные задачи: "Во-первых, привлечь к себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного "контрнаступления", которое явно захлебывается. Вторая заключается в нанесении максимального гуманитарного ущерба населению обширных территорий".

Если вспомнить, как несколько лет подряд киевский режим бомбил восточные регионы, тогда еще входившие в состав Украины, становится понятно, что руководство этой страны не остановится ни перед чем. Год назад в ВСУ открыто заявляли о готовности подорвать Каховскую дамбу, чтобы получить военное преимущество. Слова украинского генерал-майора о том, что спецслужбы сумели нанести пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов плотины, проделав три пробоины, тогда опубликовала Washington Post.

"Мы предупреждали об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН. В конце октября 2022 года мы распространили в качестве официального документа СБ ООН ноту постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС. Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", - добавил Небензя.

Вполне предсказуемо представители Запада, словно по затертой до дыр методичке, транслировали лишь одну версию: виновата Россия. Эта мысль - во всех заголовках утренних газет. Впрочем, немецкий Bild, который выдал статью под названием "Русские взорвали на Украине огромную дамбу", через час передумал и изменил название. Но не суть материала.

Британский премьер, направляясь на встречу к президенту США, заявил, что подрыв ГЭС станет главной темой разговора в Белом доме. МИД Польши увидел неплохой повод проявить образцово русофобскую позицию и вынес приговор "российскому варварству".

Вот только логика не на стороне Запада. Американский политический обозреватель Такер Карлсон задает вопрос - почему Россия продолжила нападать на саму себя? И как примеры - атаки на газопроводы, Крымский мост и даже на Кремль.

"Владимир Путин из тех, кто застрелится, лишь бы насолить всем нам - мы знаем это из американских СМИ, которые сегодня утром, не теряя времени, обвинили русских в саботаже их собственной инфраструктуры. Никто из тех, кто заплатил за освещение этого события, не допустил и мысли, что это могли быть украинцы. Они и сделали это. Конечно, ведь эту страну возглавляет Зеленский, он якобы слишком хороший, чтобы совершить теракт. Потный, хитрый, с мертвыми глазами комик в спортивном костюме, ставший олигархом, гонитель христиан не способен взорвать плотину", - заявил Карлсон.

Вот и ответственность за подрыв российских газопроводов США переложили не на Зеленского, а на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Удачный ход, учитывая, что с мая Залужного никто в глаза не видел. WP пишет, что еще за три месяца в Белом доме знали о планах Украины по атаке "Северных потоков". А вот подрыв плотины якобы стал полной неожиданностью.

"Мы пока не пришли к выводам. Мы работаем с украинской стороной и пытаемся получить как можно больше информации", - сказал Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США.

У американского президента реакция была однозначной: "Мы идем помогать Украине". Видимо, даже если выводы все-таки будут сделаны, планов Вашингтона это не изменит.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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