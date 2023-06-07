ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США "не пришли к выводам" о произошедшем на Каховской ГЭС

11:41
  • среда
  • 07 июня 2023

Западные СМИ же, словно по методичке, твердят о "вине России"

Кадры якобы ночной диверсии на Каховской ГЭС. Видео появилось в соцсетях, но его подлинность не подтверждена. Впрочем, на снимках со спутников виден весь масштаб бедствия. Журналисты издания NYT сравнили кадры от 4 июня и после прорыва. Видно, как вода бурным потоком хлынула, затопив деревни и поставив под угрозу урожай и запасы питьевой воды. Масштабная экологическая катастрофа.

Все это - повод для экстренного заседания Совбеза ООН, где наш постпред Василий Небензя сообщил, что диверсия Киева преследует как минимум две очевидные задачи: "Во-первых, привлечь к себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного "контрнаступления", которое явно захлебывается. Вторая заключается в нанесении максимального гуманитарного ущерба населению обширных территорий".

Если вспомнить, как несколько лет подряд киевский режим бомбил восточные регионы, тогда еще входившие в состав Украины, становится понятно, что руководство этой страны не остановится ни перед чем. Год назад в ВСУ открыто заявляли о готовности подорвать Каховскую дамбу, чтобы получить военное преимущество. Слова украинского генерал-майора о том, что спецслужбы сумели нанести пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов плотины, проделав три пробоины, тогда опубликовала Washington Post.

"Мы предупреждали об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН. В конце октября 2022 года мы распространили в качестве официального документа СБ ООН ноту постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС. Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", - добавил Небензя.

Вполне предсказуемо представители Запада, словно по затертой до дыр методичке, транслировали лишь одну версию: виновата Россия. Эта мысль - во всех заголовках утренних газет. Впрочем, немецкий Bild, который выдал статью под названием "Русские взорвали на Украине огромную дамбу", через час передумал и изменил название. Но не суть материала.

Британский премьер, направляясь на встречу к президенту США, заявил, что подрыв ГЭС станет главной темой разговора в Белом доме. МИД Польши увидел неплохой повод проявить образцово русофобскую позицию и вынес приговор "российскому варварству".

Вот только логика не на стороне Запада. Американский политический обозреватель Такер Карлсон задает вопрос - почему Россия продолжила нападать на саму себя? И как примеры - атаки на газопроводы, Крымский мост и даже на Кремль. 

"Владимир Путин из тех, кто застрелится, лишь бы насолить всем нам - мы знаем это из американских СМИ, которые сегодня утром, не теряя времени, обвинили русских в саботаже их собственной инфраструктуры. Никто из тех, кто заплатил за освещение этого события, не допустил и мысли, что это могли быть украинцы. Они и сделали это. Конечно, ведь эту страну возглавляет Зеленский, он якобы слишком хороший, чтобы совершить теракт. Потный, хитрый, с мертвыми глазами комик в спортивном костюме, ставший олигархом, гонитель христиан не способен взорвать плотину", - заявил Карлсон.

Вот и ответственность за подрыв российских газопроводов США переложили не на Зеленского, а на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Удачный ход, учитывая, что с мая Залужного никто в глаза не видел. WP пишет, что еще за три месяца в Белом доме знали о планах Украины по атаке "Северных потоков". А вот подрыв плотины якобы стал полной неожиданностью.

"Мы пока не пришли к выводам. Мы работаем с украинской стороной и пытаемся получить как можно больше информации", - сказал Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США.

У американского президента реакция была однозначной: "Мы идем помогать Украине". Видимо, даже если выводы все-таки будут сделаны, планов Вашингтона это не изменит. 

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Василий Небензя
Василий Небензя
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Совбез ООН
Совбез ООН
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.