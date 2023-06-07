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В России за неделю госпитализировали 2536 человек с COVID-19

10:40
  • среда
  • 07 июня 2023

Скончались 143 пациента

С 29 мая по 4 июня в России госпитализировано 2536 заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 15084 человека, скончались 143 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 1602 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 448. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 754 человека, в Московской области – 210.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22942458 случаев заболевания, зарегистрировано 399226 летальных исходов.

Ранее портал стопкоронавирус.рф проинформировал, что с 23 мая ковид-статистика в России будет публиковаться не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка будет выходить по вторникам.

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