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Кеннеди-младший пообещал диалог с Россией в случае избрания президентом США

10:59
  • среда
  • 07 июня 2023

Политик собирается участвовать в президентских выборах 2024 года

Роберт Кеннеди-младший, претендующий на пост президента Соединенных Штатов, планирует в случае своей победы на выборах возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями. Такое заявление в среду, 7 июня, сделали в офисе американского политика.
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Кеннеди-младший собирается обсудить с Москвой новые соглашения по контролю над вооружениями взамен приостановленного Россией ДСНВ, уточнили представители кандидата.

При этом в офисе Кеннеди-младшего заявили, что Соединенные Штаты подстрекали Россию к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами с 1990-х годов. По мнению политика, как только США прекратят идти по пути эскалации и провоцирования конфликтов, Москва продемонстрирует склонность к компромиссу.

В случае победы на президентских выборах Кеннеди-младший намерен сфокусировать усилия на мирных инициативах, цитирует заявление РИА Новости.

Ранее Роберт Кеннеди-младший подтвердил, что американские лаборатории по разработке биологического оружия действительно находятся во многих странах мира, в том числе и на Украине. Политик назвал эти программы "отвратительными", а также обрушился с критикой на Белый дом, поддерживающий киевский режим.

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Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший
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