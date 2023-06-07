Медведев назвал единственный выход для киевского режима

Поражение Украины неизбежно, подчеркнул политик

У киевского режима остался лишь один выход — "идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных". Такое заявление сделал в среду, 7 июня, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик напомнил, что "враг давно обещал великое контрнаступление", причем "вроде уже что-то начал", поскольку "надо оправдывать полученное бабло и оружие".

По словам Медведева, если киевский режим не удовлетворит ожидания западных хозяев, накачивающих Украину оружием, это "может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни". Их обвинят в разбазаривании денег американских налогоплательщиков, на которые и поставляется Киеву оружие, а затем "мгновенно спишут в утиль".

Для России сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ, подчеркнул зампред. Он напомнил, что у российской армии есть существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. Кроме того, за Россией — моральное превосходство.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, а после этого возможны три сценария. Один из них — некая "ничейная" украинская территория, втиснутая между Россией и присвоенными европейцами землями.

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