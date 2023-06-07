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Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем

11:08
  • среда
  • 07 июня 2023

Он едва не столкнулся с грузовиком

В Татарстане автоинспекторы остановили квадроцикл под управлением четырехлетнего мальчика.

Инцидент произошел в селе Чэчэкле Спасского района. На опубликованном в социальных сетях видео можно заметить, как ребенок выехал на дорогу и едва не попал в ДТП с грузовиком.

"Ребенок передвигался по дорогам общего пользования без контроля взрослых. И только по счастливой случайности он не попал под колеса большегруза", - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Инспекторы остановили квадроцикл и передали ребенка родителям. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик приехал в гости к бабушке.  

Материалы дела переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, уточняет РИА Новости.

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