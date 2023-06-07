Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем

Он едва не столкнулся с грузовиком
В Татарстане автоинспекторы остановили квадроцикл под управлением четырехлетнего мальчика.
Инцидент произошел в селе Чэчэкле Спасского района. На опубликованном в социальных сетях видео можно заметить, как ребенок выехал на дорогу и едва не попал в ДТП с грузовиком.
"Ребенок передвигался по дорогам общего пользования без контроля взрослых. И только по счастливой случайности он не попал под колеса большегруза", - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Инспекторы остановили квадроцикл и передали ребенка родителям. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик приехал в гости к бабушке.
Материалы дела переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, уточняет РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"