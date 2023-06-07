СФ поддержал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Теперь берега моря и пролива принадлежат только России

Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

С принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива.

"Возникла необходимость прекращения договора", - говорится в документе (цитата по ТАСС).

Теперь берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только России. Азовское море стало внутренним.

Ранее соответствующий законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

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