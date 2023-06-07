Почти 1,3 тысячи человек эвакуировали в Херсонской области

Людей вывозят из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС

Более 1,2 тысячи жителей прибрежных населенных пунктов Херсонской области эвакуировали с территорий, подтопленных в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в среду, 7 июня, рассказала заместитель главы региона Татьяна Кузьмич.

Во время эвакуации 38 человек сняли с крыш домов, где они спасались от наводнения. По словам Кузьмич, несколько человек еще ожидают помощи на крышах строений.

Чиновница отметила в эфире телеканала "Россия 24", что 350 человек находятся в пунктах временного размещения, однако "каждые полчаса ситуация меняется".

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала сообщил, что продолжаются работы по спасению людей, которым в настоящий момент требуется эвакуация, до сотни человек оказались заблокированы на корсунских дачах (в дачных кооперативах в районе села Корсунка).

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.

Глава администрации Новой Каховки сообщал, что после разрушения Каховской ГЭС семь человек числятся пропавшими без вести.

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