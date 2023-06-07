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Казахстан вслед за Россией уберет из магазинов "Мистер сидр"

12:15
  • среда
  • 07 июня 2023

Казахстанские власти уже дали соответствующие поручения

Власти Казахстана поручили временно снять с продажи слабоалкогольный напиток "Мистер сидр" после случаев отравления им в России. Об этом в среду, 7 июня, рассказали в комитете санитарно-эпидемического контроля министерства здравоохранения Казахстана.

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Казахстанское Министерство здравоохранения предупредило граждан об опасности этого напитка и призвало не употреблять его, а также незамедлительно сообщаться властям при обнаружении такого сидра в продаже, сообщает ТАСС.

В России по состоянию на вечер 6 июня число летальных исходов из-за употребления суррогатного сидра достигло 29, всего 90 человек пострадали. Десятки людей находятся в реанимационных отделениях.

Индивидуальный предприниматель из Самарской области, поставлявший суррогат в торговые точки, обвинен в некачественном оказании услуг, что повлекло за собой смерть двух и более человек. Суд санкционировал его арест на два месяца.

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