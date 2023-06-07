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Будущие контрактники рассказали о своем решении записаться на военную службу

12:02
  • среда
  • 07 июня 2023

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить на портале mos.ru

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова д. 5, стр. 1) рассказали о причинах своего решения.

"Собственно я решил, что не могу оставаться в стороне. Как мне кажется, любой мужчина не должен оставаться в стороне", - сообщил один из пришедших.

"Мы подписываем контракт, идем защищать нашу Родину в составе нашей бригады, в которой мы воевали уже полгода. Кто, если не мы? Потому что это наш долг и наша обязанность", - добавил другой.

На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
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