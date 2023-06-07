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Бочкарев: Годовой план ввода недвижимости выполнен в Москве на две трети

12:01
  • среда
  • 07 июня 2023

Уже введено в эксплуатацию свыше 5,65 млн кв.м различной недвижимости

За первые пять месяцев 2023 года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию 232 различных объекта общей площадью свыше 5,65 млн кв.м, включая 2,58 млн кв. м жилья. Об этом рассказал в среду, 7 июня, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, годовой план ввода недвижимости уже выполнен на две трети.

Глава Стройкомплекса отметил, что примерно половина из введенных в эксплуатацию с начала года объектов – жилье, а остальное – социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура.

В городе соблюдается четкий баланс ввода жилья и инфраструктуры, позволяющий создавать максимально комфортные условия для жизни, работы и отдыха, подчеркнул Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, 75% всех введенных площадей приходится на долю инвесторов. За счет частных средств в первые пять месяцев года было построено 174 объекта площадью 4,5 млн кв.м. Среди введенных силами девелоперов объектов жилье, образовательные, спортивные, офисные, торговые и медицинские здания.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что комитет с начала 2023 года оформил семь градостроительных планов земельных участков под строительство спортивных сооружений. По ее словам, три спортивных сооружения планируется построить на территории ТиНАО. Еще по одному появится на западе, юго-западе, юге и востоке. Строительство будет вестись за счет инвесторов. Это позволит разнообразить городскую инфраструктуру в отдельных районах и создать места для занятий спортом рядом с домом.

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