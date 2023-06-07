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Собянин: Традиционный праздник выпускников в Парке Горького состоится 24 июня

12:01
  • среда
  • 07 июня 2023

Подготовлена большая программа

Общегородской выпускной в Москве отпразднуют 24 июня в Парке Горького.

Об этом в среду, 7 июня, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы. В 2023 году главные темы торжества - "Первые" и "Наставники".

По этому поводу власти подготовили большую программу: для выпускников будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.

На праздник смогут попасть только выпускники и сопровождающие по специальному браслету с QR-кодом. Выпускной начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня.

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Выпускники в Парке Горького
Выпускники в Парке Горького
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