Киев утверждает, что станцию разрушила Россия

Запад будет тиражировать фейки о ситуации с Каховской ГЭС, чтобы отвести подозрения от киевского режима и самих себя. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница заявила в эфире радио Sputnik, что мировая журналистика обязана эту тему держать во всех смыслах на плаву, поскольку "если они сейчас еще раз поверят Западу, поверят Вашингтону, поверят Брюсселю и сделают такую же ошибку, как они сделали с "Северными потоками", это будет серьезная ошибка.

Ничего, кроме вливаний, вбросов и фейков, со стороны западников по Каховской ГЭС не будет, чтобы отвести от себя малейшие подозрения, предупредила Захарова.

Разрушение Каховской ГЭС произошло из-за нанесения украинскими военными многочисленных ударов по станции. Российская сторона указала на вину Киева. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что украинской стороной значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.

Однако Киев утверждает, что это Москва организовала разрушение Каховской ГЭС, и требует наказать Россию. В США признали, что нет доказательств причастности России к случившемуся.

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