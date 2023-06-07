Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году

На 1-2%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может вырасти до 2%.

Об этом в среду заявил президент страны Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%", - отметил глава государства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня.

Ранее в мае в Минэкономразвития заявили, что ВВП России продемонстрировал в апреле рост на 3,3% в годовом выражении, в том числе с учетом низкой базы. Кроме того, ведомство ожидает увеличения реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%.

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