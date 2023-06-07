В Донецке сработала система ПВО

Россия продолжает спецоперацию

Несколько взрывов произошло в среду, 7 июня, в центре Донецка и части районов города.

Как пояснили в местных экстренных службах, звуки взрывов связаны с работой российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Другие подробности пока не приводятся, сообщает ТАСС.

Украинские военные продолжают обстреливать территорию России, при этом Киев уверяет, что только обороняется. Кроме того, украинские власти не признают присоединение к Российской Федерации Крыма и Донбасса, называя их своей территорией, а потому считают, что удары по этим регионам не являются атаками на территорию России.

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