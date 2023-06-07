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В Донецке сработала система ПВО

12:59
  • среда
  • 07 июня 2023

Россия продолжает спецоперацию

Несколько взрывов произошло в среду, 7 июня, в центре Донецка и части районов города.

Система ПВО сработала над Белгородом
ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Курской области

Как пояснили в местных экстренных службах, звуки взрывов связаны с работой российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Другие подробности пока не приводятся, сообщает ТАСС.

Украинские военные продолжают обстреливать территорию России, при этом Киев уверяет, что только обороняется. Кроме того, украинские власти не признают присоединение к Российской Федерации Крыма и Донбасса, называя их своей территорией, а потому считают, что удары по этим регионам не являются атаками на территорию России.

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